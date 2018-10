Vittoria, commemorazione defunti: bus gratuito da e per il cimitero

In vista della commemorazione dei defunti, il Comandante della Polizia municipale di Vittoria, Cosimo Costa, ha emesso un'ordinanza (la n. 70 del 29 Ottobre) con cui si disciplina la viabilità temporanea sulla provinciale 18 (tratto cimitero) dal 31 Ottobre al 2 Novembre, e si istituisce il servizio di bus navetta gratuito, dalle ore 8 alle ore 18, da e per il cimitero.

Due le linee che effettuano il servizio: una ha come capolinea il piazzale della Stazione ferroviaria, l'altra Piazza del Popolo.

La prima linea effettua il seguente percorso: andata, Piazza Stazione, via Generale Cascino, via Leopardi, via Magenta, Piazza Manin (fermata), via Vicenza, via Giombattista Iacono, via Garibaldi, SP18, Cimitero. Ritorno, Cimitero, SP 18, via Garibaldi, via Como, via Manzoni, via Generale Cascino, Stazione ferroviaria.

La seconda linea effettua il seguente percorso: andata, Piazza del Popolo, via Rosario Cancellieri, via Goito, Piazza 6 Martiri, via del Quarantotto, via Ruggero Settimo, via Giombattista Iacono, via Garibaldi, SP 18, Cimitero. Ritorno. Cimitero, SP 18, via Garibaldi, Piazza del Popolo.

Nelle aree di sosta dei bus navetta - Piazzale Stazione ferroviaria, Piazza Manin lato via Vicenza, Piazza del Popolo lato via Garibaldi) sarà istituito, nelle giornate dell'1 e del 2 Novembre, dalle ore 7 alle ore 19, il divieto di sosta.