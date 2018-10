Scherma Modica derubata di pullmino e attrezzature sportive a Foggia

La Conad Scherma Modica ha subìto il furto del pullmino e dell'attrezzatura sportiva che vi era contenuta. E' accaduto a Foggia in occasione della trasferta degli atleti modicani. Il gruppo di atleti e l'accompagnatore si erano fermati in un ristorante e avevano lasciato il veicolo parcheggiato nella zona. All'uscita dal ristorante, la brutta sorpresa. E' stata presentata denuncia e gli atleti sono stati costretti a farsi prestare abbigliamento e armi per gareggiare. Per il ritorno a Modica è stato necessario noleggiare un altro pullmino.