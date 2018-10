Maltempo, dodici morti in due giorni: oggi una nuova perturbazione

Sono almeno 12 i morti in due giorni di maltempo in Italia. Vittime di vento, mareggiate e piene. A Venezia l'acqua alta ha danneggiato la Basilica di San Marco. Disastro a Rapallo, dove decine di super-yacht sono stati schiantati sulla scogliera del lungomare. Il borgo di Portofino ancora isolato. Piersilvio Berlusconi lo lascia a bordo di un gommone. Dopo la tregua di ieri, oggi nuova perturbazione. Resta l'allerta rossa su buona parte del Veneto e in Trentino, arancione invece sulla Liguria centrale. Dl Genova: oggi il voto finale della Camera.