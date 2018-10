Bimbo "strappato" alla madre dietro l'aggressione all'avvocato di Floridia

C'è una storia di affidamento dietro l'aggressione all'avvocato di Floridia, Emanuele Scorpo, difensore di un'insegnante, tornata in paese dopo la separazione con il marito e vincitrice di cattedra a Siracusa, un imprenditore Piemontese, con il quale sei anni fa ha avuto un bambino. Il padre ha fatto valere la sentenza che aveva in tasca, dove il tribunale a cui si era rivolto gli aveva concesso il collocamento. L'uomo avrebbe accusato la ex moglie di essersi portata "abusivamente" in Sicilia il piccolo nel suo paese di origine, senza averlo concordato. Lunedì mattina l'avvocato Scorpo si è trovato di fronte l'imprenditore che è andato all'Istituto Volta accompagnato da un altro uomo ed ha chiesto di poter parlare con il figlio. Sono stati i nonni ad avvertire l'avvocato Scorpo della presenza a Floridia della sua controparte. Ma il papà del piccolo ha preso in braccio il figlio caricandolo in macchina. Scorpo non ha avuto neppure il tempo di chiedere il perchè di questo blitz che si è ritrovato tramortito per terra per avere ricevuto una testata dall'uomo che accompagnava l'imprenditore piemontese.

"Anche davanti ad una sentenza di collocamento racconta oggi il professionista - sono stati lesi i diritti internazionali del bambino - Per questa triste vicenda avevamo chiesto alla controparte una serie di incontri con uno psicologo affichè il bimbo non subisse traumi. Pure gli assistenti sociali del Comune di Floridia a cui la mia cliente si è rivolta, erano contrari che il piccolo lasciasse la mamma". Il bambino adesso non è più a Floridia, ma il padre lo ha portato con lui in Piemonte. " Un bambino - aggiunge l'avvocato Scorpo - non può essere un pacco postale. Questa storia non finisce qui. Faremo l'impossibile per tutelarlo".