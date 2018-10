Sicurezza: anche in Sicilia al via l'operazione "Scuole sicure"

Ci sono anche Palermo, Catania e Messina tra le citta' coinvolte nell'operazione 'Scuole sicure' lanciata dal ministero dell'Interno. Il Viminale ha stanziato 168.750 euro per gli interventi di sicurezza negli istituti scolastici di Palermo; 78.500 euro per quelli di Catania e 59mila euro per Messina. Lo afferma la Lega in Sicilia, con il coordinatore regionale agli Enti locali Fabio Cantarella: "L'operazione consentira' l'assunzione a tempo determinato di personale delle polizie locali, l'impiego di unita' cinofile e l'addestramento degli operatori. Prevista anche la realizzazione di impianti di videosorveglianza, l'acquisto di attrezzature e sistemi di localizzazione e l'organizzazione di campagne educative".