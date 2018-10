Braccianti agricoli trovati con droga, tre denunce nel Catanese

I carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Sicilia”, hanno denunciato tre braccianti agricoli della zona, rispettivamente di anni 27, 29 e 32, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una delle battute svolte dai “Cacciatori” nelle campagne della provincia etnea, finalizzate alla ricerca di armi, i militari hanno fatto irruzione in una casolare di contrada Santa Barbara luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 300 grammi circa di marijuana, due bilance elettroniche di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.