Muratore di Floridia trovato in casa con dosi di marijuana: arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Floridia, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, C.M., muratore floridiano di 46 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri infatti a seguito di una accurata attività informativa, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione in uso al muratore floridiano nel corso della quale sono stati rinvenuti all’interno di un capanno adibito a deposito attrezzi 107 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Lo stupefacente sequestrato, destinato probabilmente allo spaccio nella zona di Floridia, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 500 euro. Di fronte a tali evidenti segnali indicanti una fitta attività di spaccio, i militari dell’Arma hanno dichiarato in arresto C.M. e lo hanno condotto presso i locali della Tenenza di Floridia per le formalità di rito. L’Autorità Giudiziaria, ha infine disposto la detenzione domiciliare in attesa di rito direttissimo.