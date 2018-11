Ognissanti, Confesercenti: "Per il ponte prenotato il 66% delle camere"

Gli stranieri salvano il ponte di Ognissanti. Per il periodo tra il 1 ed il 4 novembre e' stato riservate il 66% delle camere disponibili online, un dato sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2017 ed ottenuto proprio grazie all'aumento dei visitatori stranieri che compensa il rallentamento della domanda italiana dovuto alle difficili condizioni climatiche di questi giorni. E' quanto emerge dal monitoraggio condotto da CST per Assoturismo Confesercenti sull'offerta ricettiva nazionale disponibile online condotta suiportali delle principali OnLine Travel Agency attive in Italia: Booking.com, Trivago, Expedia, Airbnb. La domanda straniera si concentra in particolare verso le nostre citta' d'arte, mentre le localita' montane e quelle lacuali, per questo ponte, stanno aspettando conferma dalla domanda italiana. E sono proprio le citta' d'arte a farla da padrone, conun tasso di occupazione delle camere disponibili online intorno al 73%; dati importanti anche per le nostre localita' montane con percentuali di occupazione intorno al 70% cosi come le localita' lacuali che si aggirano intorno ad un tasso di occupazione fra il 64% ed il 67%. Piu' basse le percentuali di occupazione per questo lungo week end per le localita' termali e le localita' balneari. Tra le Regioni piu' prenotate il Lazio (79%), seguita da Emilia Romagna (76%) e da Umbria, Toscana e Piemonte (tutte 75%). "Sono risultati che ci fanno ben sperare. La tenuta della domanda turistica per questo ponte -commenta il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina - nonostante il maltempo abbia colpito duramente il Paese da nord a sud, e' comunque positiva e di buon auspicio per gli operatori della ricettivita' turistica, che guardano con fiducia alla prossima stagione invernale alle porte".