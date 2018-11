Modica, reading poetico "Premio europeo Clemente Rebora"

L’Associazione culturale “La Fenice”, con sede in Sardegna, ha organizzato la II Edizione del Premio Europeo Clemente Rebora 2018-2019, sul tema “Poesia e spiritualità per un secondo rinascimento”, con l’obiettivo di trovare “convergenze poetiche di contenuto” in una società sempre più in decadenza.

Al Premio, di respiro europeo, sono affiancati degli eventi-reading, il primo dei quali si è svolto lo scorso 13 ottobre a Cagliari. Come seconda tappa è stata scelta Modica, città del Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo a 50 anni dalla morte, mentre le altre tappe si svolgeranno nelle città di Benevento, Firenze e Madrid, per concludersi a Roma, ove si terrà la Cerimonia di premiazione del Concorso.

L’evento – reading di Modica si terrà sabato 10 novembre alll’Auditorium “Pietro Floridia” e si articolerà in un programma che vedrà, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e dell’assessore alla cultura, Maria Monisteri, numerosi poeti provenienti da (Grecia, Spagna, Romania, Giordania, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Dicusteranno di poesia e declameranno versi.