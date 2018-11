Siracusa, il Comune si candida all'istituzione di aree Zes

Il Comune di Siracusa si candida per l'istituzione di aree Zes. "Malgrado il Piano regolatore non offra molte aree dedicate alle attività produttive di tipo D, né aree Pip e sul territorio comunale vigono vincoli paesaggistici, idrogeologici, archeologici, siti di interesse nazionale che restringono le aree da destinare a Zes, è possibile ugualmente individuare aree su cui sviluppare nuove ed esistenti attività produttive, logistiche, infrastrutturali, economiche e di interconnessioni territoriali" ha spiegato l'assessore Fabio Moschella". Punti di forza delle Zes sono la semplificazione amministrativa, incentivi seppur poco cospicui, il credito d'imposta sugli investimenti. Alla Sicilia è stata destinata una superficie di 55 km quadrati da suddividere in due aree tra Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale.