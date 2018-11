Maltempo: la Sicilia frana, il 90% dei Comuni è in aree a rischio

Il 90% dei Comuni siciliani ha aree a rischio idrogeologico. Questa la fotografia dell'ultimo rapporto redatto dall'Ispra secondo il quale 360 Comuni isolani hanno aree interessate a pericolosita' da frana (elevata o molto elevata) o idraulica (elevata o molto elevata); circa 120 mila abitano nelle aree con pericolosita' da frana e 20 mila in quelle a pericolosita' idraulica. 50 mila edifici sono a rischio frane, 14 mila a rischio idraulico. "I drammatici avvenimenti di questi giorni - afferma Paolo D'Anca, segretario generale della Filca Cisl Sicilia - dimostrano la persistenza di una minaccia che ogni giorno incombe sulla nostra Regione. I dati Ispra parlano chiaro: la Sicilia e' insicura sotto il profilo idrogeologico e senza interventi concreti, le tragedie restano all'ordine del giorno". Cosi' e' ritenuto fondamentale che siano utilizzate subito le risorse stanziate per la Sicilia nel Fondo nazionale del Piano "ItaliaSicura", che ammontano a circa di 16 milioni di euro (il 16% del totale nazionale di 100 milioni) mirato a finanziare un totale di 71 ulteriori progetti esecutivi. La Filca Cisl Sicilia propone l'istituzione di una task force che coinvolga sia le istituzioni sia le associazioni datoriali e le sigle sindacali, perche' tutti i soggetti con un ruolo attivo nel settore infrastrutturale e dell'edilizia "ragionino insieme sui primi interventi da compiere e su come superare gli eventuali ostacoli burocratici".