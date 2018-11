Il Siracusa cerca punti in Puglia: a Lentini big match fra i bianconeri e il Rende

Sul campo di Brindisi dove domani il Siracusa affronterà la Virtus Francavilla, l'imperativo categorico di Michele Pazienza, è uscire indenni da questa trasferta, nella undicesima di campionato. Fa ancora male la sconfitta maturatà mercoledì contro il Catania, ma gli azzurri hanno dimostrato di essere in buona forma. Contro i pugnliesi non sarò una passeggiata, ma serve impegno e determinazione. Pazienza ha convocato gli ultimi due arrivati in casa azzurra: il difensore Bruno e l'attaccante Russini. Potrebbe essere il loro turno, soprattutto per Bruno che andrebbe a rafforzare una difesa piuttosto debole. Questi gli altri convocati: Genovese, Messina; Bertolo, Boncaldo, Daffara, Del Col, Di Sabatino, Giacomo Fricano, Giovanni Fricano, Orlando, Turati; Da Silva, Mustacciolo, Ott Vale, Palermo, Rizzo, Tuninetti; Catania, Celeste, Diop, Vazquez. Più ovviamente Bruno e Russini. Il confronto sarà diretto da Matteo Gariglio di Pinerolo.

Intanto un riconoscimento arriva per il diesse Antonello Laneri. Lunedì a Noto sarà presente per gli Italian Sport Awards, premi riservati a tutte le categorie ai migliori atleti del calcio, ai tecnici, ai dirigenti sportivi e collaboratori vari, della stagione calcistica 2017/2018. Antonello Laneri verrà premiato come miglior direttore sportivo del Girone C della Serie C assieme a Stefano Trinchera del Cosenza per la stagione passata.

Per quanto riguarda la Sicula Leonzio, i bianconeri di Bianco ospiteranno alle 20,30 il Rende, una delle formazioni più quotate di questa stagione.