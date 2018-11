Modica, libri e autori: fino al 13 dicembre gli "appuntamenti del giovedì"

Iniziativa culturale a Modica per festeggiare i 25 anni di attività della Libreria La Talpa di corso Umberto: partono “Gli appuntamenti del giovedì”: cinque incontri per altrettanti momenti dedicati a cinque autori. Si comincia il 15 novembre e si va avanti sino al 13 dicembre. Archeologia, storia, cronaca, emancipazione femminile, cucina siciliana gli argomenti che saranno affrontati. A Modica verranno Giuseppe Costanza, uomo di fiducia e autista di Giovanni Falcone, nonché unico sopravvissuto, tra quelli a bordo della Fiat Croma bianca in cui viaggiava insieme al giudice e alla moglie, all’attentato del 23 maggio 1992; Vittoria De Marco Veneziano, scrittrice e giornalista; Sebastiano Tusa, archeologo, docente universitario, scrittore e attuale assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia; Vincenzo Jannuzzi, autore ed editore; Massimo Cultraro, professore universitario, scrittore e storico. Si comincia giovedì 15 novembre alle 18 con il libro di Riccardo Tessarini “Stato di abbandono” che sarà presentato alla Società operaia, nei pressi della zona del Quadrato della palma (nella foto), accanto alla chiesa madre di San Pietro. Sarà presente Giuseppe Costanza impegnato a mantenere viva la memoria di Giovanni Falcone quale esempio per le giovani generazioni.