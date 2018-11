Cantieri della Siracusa - Gela, Falcone: manca il via libera del Mise

Per riaprire i cantieri sulla Siracusa-Gela aspettiamo il via libera del Ministro dello Sviluppo Economico nell'operazione di subentro di Cosedil rispetto alla società "Condotte d'Acqua". L'accordo prevede che Cosedil, che aveva il 30% dell'appalto assuma in capo a se tutta l'intera operazione. Poiché la società Condotte è sottoposta ad amministrazione controllata dal Mise, siamo in attesa dell'autorizzazione per completare l'operazione". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone parlando con i giornalisti a Comiso, a margine di un convegno sul futuro dell'aeroporto. "Nel frattempo - ha aggiunto Falcone - stiamo definendo gli atti transattivi. C'erano delle riserve che valevano 157 milioni, dovremo chiudere con circa 18 milioni e completare un'opera che rappresenta una delle grandi ferite che dobbiamo colmare di questa parte della Sicilia".