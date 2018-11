"De Amicis" di Avola scuola d'eccellenza: tre premi in pochi giorni

. Il Primo Circolo Didattico “ De Amicis” di Avola ottiene tre prestigiosi riconoscimenti in pochissimi giorni. Testimonianza che la “ De Amicis” continua a connotarsi come scuola di qualità e di eccellenza per i progetti formativi e di inclusione che ha realizzato in questi anni sotto la guida attenta e professionale, oltre che umana, della dirigente scolastica Stefania Stancanelli. Il “ tris” dei riconoscimenti, ultimi in ordine di tempo, iniziano il 26 ottobre scorso quando a Bari la scuola avolese è stata insignita del prestigioso “Premio Basile 2018”, “segnalazione di eccellenza per la sezione Progetti formativi per aver realizzato il progetto innovativo del Tinkering”, il cui docente referente del progetto è stata Angela Vaccarella. Gli altri due premi al I Circolo Didattico di Avola sono invece stati conferiti a Siracusa lo scorso 9 novembre

Ad assegnare il riconoscimento alla dirigente Stancanelli e alle altre dirigenti della provincia per il lavoro svolto nell’ambito del progetto Miur-Unicef “ Verso una scuola amica”, nella sala multimediale dell’Ufficio Scolastico Territoriale di viale Tica, è stata alla presenza del direttore dell’Ust Emilio Grasso e delle docenti e altri dirigenti scolastici , la vice-presidente nazionale Unicef Carmela Pace. Alla dirigente scolastica e alla docente Monia Terranova, referente per il progetto Unicef, è stato consegnato l’attestato con cui la scuola ottiene il riconoscimento di “ Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi” per il lavoro svolto nella promozione e nell’attuazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Una grande soddisfazione per il dirigente della “ De Amicis” che ha voluto dedicare questo ennesimo traguardo a tutta la comunità scolastica dei docenti, del personale Ata e i bambini che frequentano i plessi “Lido”, “Coletta”, “Acquachiara” e “ Mattarella”. Il terzo riconoscimento ottenuto dal I Circolo didattico di Avola, sempre il 9 novembre scorso a Siracusa, al Museo Archeologico “Paolo Orsi”. Qui il dirigente scolastico Stefania Stancanelli ha partecipato in qualità di relatrice, illustrando le buone pratiche ed i progetti realizzati al I Circolo didattico “De Amicis” in tema di inclusione, alla Tavola rotonda “ Vetrina delle Eccellenze dei Progetti di inclusione”, organizzata dall’AIF in collaborazione con la Regione Sicilia, il Polo Regionale Musei Archeologici di Siracusa e l’Assessorato regionale ai Beni culturali e Identità. Alla conclusione del convegno ai partecipanti ( Enti e Associazioni) sono stati consegnati gli attestati della prima edizione “ Premio Rossana Liotta”. Per la scuola “ De Amicis” il premio di eccellenza è stato consegnato alla dirigente e alla docente Carmela Fiorile, referente quest’ultima del progetto dal titolo “ Io so bene con tutti. Sperimentarsi nel creativo stare insieme.” .Dopo la “conquista” di premi e attestati, che confermano l’eccellenza della scuola di Avola, il preside Stancanelli tra gioia e commozione ha ammesso: “ Ricevere questi riconoscimenti in questo periodo significa molto. Significa voler andare avanti con la consapevolezza di poter perseguire obiettivi sempre più alti e complessi, di sperimentare nuovi percorsi formativi ed educativi. Sentirsi sicuri di percorrere la giusta strada rispettando la visione e la mission della scuola grazie ad una comunità scolastica preparata, professionale ed all’avanguardia arricchita da bambini meravigliosi, con la collaborazione preziosa delle famiglie sempre disponibili alle nuove iniziative educative.”

Antonio Dell’Albani

(Nella foto la consegna del Premio Rossana Liotta alla scuola “ De Amicis” , ricevuto dalla dirigente Stefania Stancanelli e dalla docente Carmela Fiorile)