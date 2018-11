Maltempo in Sicilia, stanziati 53,5 milioni di euro: ne arriveranno altri 200 milioni

“Una boccata d’ossigeno per la Sicilia, la cui viabilità è stata ulteriormente compromessa dalle recenti ondate di maltempo”.

Lo afferma il deputato 5 stelle alla Camera, Antonio Lombardo, commentando la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, deliberata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri su proposta del premier Giuseppe Conte.

“Per questi territori – dice il deputato - è stata stanziata la somma di 53,5 milioni di euro per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità a cui si aggiungeranno altri 200 milioni di euro, che saranno stanziati in via amministrativa per un ulteriore primo intervento di emergenza, in attesa della definitiva quantificazione dei danni”.