Incendia arredi in un ristorante a Favara, arrestato 43enne

Aveva approfittato del buio pensando di poter agire indisturbato e aveva dato alle fiamme alcuni arredi, tavoli e sedie di un noto ristorante ubicato in piazza Cavour a Favara. Dopo aver portato a termine il raid, si era subito allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Poco dopo e' subito arrivato l'allarme al 112. I carabinieri della Tenenza sono giunti sul posto ed hanno immediatamente ascoltato alcuni passanti, effettuando un meticoloso sopralluogo sulla scena del crimine. Grazie alle testimonianze raccolte ed alla visione di alcune telecamere della zona, i militari della locale Tenenza hanno subito riconosciuto il 43enne favarese, sorvegliato speciale, rintracciandolo il giorno seguente presso la sua abitazione. Resta ancora da chiarire quale possa essere stato il movente. Cosi', in poche ore di incessanti indagini, i carabinieri hanno risolto il caso, stringendo le manette ai polsi di Ignazio Sicilia, per danneggiamento a seguito di incendio e Violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. L'uomo e' stato posto agli arresti domiciliari.