Assessore di Floridia sul nuovo ospedale, Tata: si realizzi a Cassibile

"Tutti i consigli comunali della provincia di Siracusa si esprimano per decidere il sito dove dovrà essere costruito il nuovo ospedale provinciale" A rivolgere un appello al governatore della Sicilia, Nello Musumeci ed all'assessore alla Salute, Ruggero Razza, è l'assessore al Comune di Floridia, Peppe Tata.

"La questione pare non interessi i consiglieri del capoluogo, io in qualità di assessore del Comune di Floridia mi associo alle lamentele del sindaco di Palazzolo, perchè questa importante struttura deve essere facilmente raggiungibile da tutti i centri della Provincia. A malincuore ho appreso che per il consiglio comunale di Siracusa non importa la salute dei paesi limitrofi, mi sarei aspettato che a tutela di tutta la provincia si sarebbe optato a cercare di trovare nuova posizione raggiungibile da tutti come la piana di Cassibile o nell'area vicino alla statale 124. Invito per anto il presidente della Regione Musumeci, l’assessore Razza, e ai deputati regionali eletti nella affinché chiedano a tutti i comuni della provincia di esprimersi mediante un consiglio comunale