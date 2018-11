Mostre: a Palermo lo sguardo di Malavolta&Co

Oggi E'glise presenta il secondo capitolo di #18Esplorazioni. Nuove mappe per la fotografia, il primo progetto di E'gliselab, la fucina creativa dell'Associazione socioculturale palermitana, che da oltre due anni lavora nel campo delle arti visive. Il percorso, che ha visto coinvolti diciassette fotografi siciliani, con produzioni selezionate e poste in dialogo dalla curatela, prosegue con la seconda mostra dove protagoniste saranno le esperienze fotografiche, le ricerche visive, le riflessioni e i contributi del secondo gruppo di autori.

Alberto Alicata, Iole Carollo, Nino Cannizzaro, Fabio Florio, Giuseppe Iannello, Claudio Majorana, Francesco Malavolta, Ornella Mazzola, Luca Savettiere saranno i protagonisti di questo nuovo momento espositivo che, in un continuum con la precedente mostra, persegue lo scopo di proporre nuovi scenari per la fotografia contemporanea che nascono in questo specifico territorio. La Sicilia rimane il luogo in cui si articolano i diversi progetti, il punto di partenza per una riflessione piu' ampia e assume il ruolo di radice culturale, offrendo la possibilita' di ispirazione e di vedere accostate ricerche apparentemente differenti. Produzioni che spaziano dal paesaggio al ritratto, dall'architettura al reportage, di cui tutti gli autori partecipanti sono interpreti. In un caleidoscopico percorso di rappresentazioni, idealmente ininterrotto, volto ad instaurare un dialogo duraturo tra i giovani autori di questo territorio e a porre le basi di nuove sinergie che guardano al mondo esterno. Partner di questo secondo momento espositivo sara' Denis Curti, direttore artistico della Casa dei TreOci e direttore della rivista Il Fotografo, che isabato terra' una lectio magistralis dal titolo "Le nuove mappe della fotografia".