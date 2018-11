Arriva il freddo dalla Russia, temperature - 10 gradi

Sono gli ultimi tepori dell'estate di San Martino perche' e' in arrivo un'ondata di freddo intenso proveniente dalla Russia. Questo week end segna la prima vera svolta invernale sul nostro Paese: temperature in diminuzione ovunque, giu' anche di 10 gradi, piogge, temporali e deboli nevicate. E la prossima settimana fara' ancora freddo, con rovesci che insisteranno soprattutto al Centro-Sud. Oggi i fenomeni instabili interessano l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, in serata si estenderanno anche alla Calabria ionica, colpendo in particolare il Crotonese; sulla Sardegna il tempo si manterra' instabile per tutta la giornata, con precipitazioni localmente intense e probabili temporali. Situazione simile anche sulla Sicilia, dove pero' tendera' a migliorare nel corso delle ore pomeridiane. Qualche debole nevicata infine potra' verificarsi sull'Appennino abruzzese, sopra 1.100 metri di quota. Spiccata variabilita' lungo le regioni adriatiche con locali precipitazioni dalla bassa Emilia fino al Molise, anche a carattere di rovescio. La neve e' attesa sui rilievi, in Piemonte anche sotto i 1000 metri. Al Nord il tempo si manterra' decisamente asciutto e soleggiato quasi ovunque, con temperature pero' piuttosto fredde.

Domani il maltempo insistera' su Abruzzo e Molise, con nevicate al mattino sui rilievi sopra 900 metri, precipitazioni a tratte intense sulla Puglia, sulla Basilicata e poi verso l'entroterra campano; sempre instabile sulla Calabria, con isolati temporali, e sul messinese. Fenomeni temporaleschi colpiranno infine la Sardegna orientale; al Nord invece il tempo si manterra' piu' soleggiato e asciutto.

Le temperature subiranno un brusco abbassamento sulle regioni Centro-Settentrionali, con termometri giu' anche di 10 C. Al Sud il calo sara' meno consistente, ma si fara' comunque sentire: i valori minimi sono previsti in forte calo soprattutto nel corso delle ore notturne. Fara' freddo anche la prossima settimana. Tra lunedi' 19 e martedi' 20 arriva il ciclone invernale, che portera' maltempo con piogge e nubifragi, neve sui rilievi a bassa quota e fino in pianura al Nordovest. Rovesci e temporali insisteranno soprattutto al Centrosud, e saranno intensi sulle zone tirreniche. Prognosi ancora incerta per il Nord: l'aria fredda proveniente da Est potrebbe portare nevicate a quote molto basse. Il tutto accompagnato da clima freddo specie al Nord. Qualche grado in piu' invece al Centro ma soprattutto al Sud, per richiamo di correnti di scirocco e libeccio. Venti sostenuti a rotazione ciclonica e mari molto mossi. Mercoledi' 21 ancora condizioni di instabilita' sulle regioni tirreniche centro meridionali e Sardegna occidentale. nubi sparse altrove con prevalenza di schiarite al nord. Giovedi' 22 e venerdi' 23 estesa variabilita' con residui fenomeni al mattino sulle regioni centro meridionali tirreniche. Aumento delle nubi nella giornata di venerdi con fenomeni sparsi al Nord Ovest.