Palermo, recapitata busta con escrementi all'avvocato Di Legami

"Non posso negare, sarei ipocrita se lo facessi, che una certa dose di preoccupazione c'è. Ma ciò non mi impedirà di continuare a fare il mio dovere, né più, né meno. Se poi fare il proprio rappresenta un'anomalia per qualcuno, ne prendo atto". Lo dice, l'avvocato Rosario Di Legami, che ha ricevuto nel suo studio palermitano una busta con escrementi. Di Legami è amministratore giudiziario in vari procedimenti di criminalità organizzata in Sicilia e Calabria e anche dei beni confiscati nell'ambito del maxi-processo di 'Ndrangheta 'Aemilia', che si è celebrato tra Bologna e Reggio Emilia. "Ci sono approfondimenti investigativi in corso per capire da dove venga la busta, perché ci sono più fronti 'caldi'", spiega il legale, impegnato appunto in più regioni. Di Legami dice anche di sentire "diffusa vicinanza, da parte delle forze dell'ordine, delle procure e anche dei giornalisti. E questo fa bene e incoraggia ad andare avanti, pur con un retrogusto di preoccupazione".