Di Maio incontrerà i lavoratori del Pastificio Rinascita Corleonese

Il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sarà in Sicilia venerdì 23 e sabato 24 novembre per un doppio appuntamento nel Palermitano. Il vice premier infatti sarà a Corleone a partire dalle ore 17.30 quando incontrerà lavoratori del Pastificio Rinascita Corleonese, azienda che opera su terreni confiscati alla mafia. Alle 19.30 appuntamento in Piazza Garibaldi dove è previsto il comizio a sostegno del candidato sindaco di Corleone per il Movimento 5 Stelle Maurizio Pascucci. L’agenda del Ministro Di Maio di Sabato 24 novembre prevede due incontri a Palermo. Il primo è in programma alle ore 11.00 ai Cantieri Navali dove il vice premier incontrerà i lavoratori. Il secondo appuntamento è previsto alle ore 13.30 nei locali dell’azienda Contorno per un incontro riservato con imprenditori locali.