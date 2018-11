Schifani (fi): "Bene Centro destra unito in Sicilia alle Europee"

"L'iniziativa di promuovere per le europee una lista unitaria del centro destra in Sicilia, con le forze politiche che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, asseconda gli sforzi del presidente Berlusconi di unire, sotto lo stesso simbolo, le varie sensibilità politiche e civiche antitetiche a spinte populiste che oggi registriamo con preoccupazione nel Paese". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani. "La Sicilia è sempre stata un laboratorio politico foriero di scelte che hanno fatto il bene del Paese e degli italiani. Mai quanto oggi i cittadini chiedono di essere guidati da uomini e donne di buon senso e consapevoli che la grande sfida della crescita si vince con scelte non propagandiste e nocive, ma responsabili e coraggiose", conclude.