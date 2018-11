Botta e risposta tra i giornalisti pugliesi ed il governatore Emiliano

Botta e risposta tra organismi di categoria dei giornalisti pugliesi ed il governatore Michele Emiliano. Odg e Assostampa Puglia evidenziano che Emiliano a Taranto, parlando delle attività dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal, ha pronunciato parole irriguardose verso la dignità dei giornalisti. 'Vedrete - ha detto - che domani non troverete quasi nulla sui giornali, anche perché mi dicono che Mittal, come prima faceva Riva, ha una forte attività pubblicitaria su tutti i media'". "Egli si può lamentare di tante cose, ma non che gli manchi spazio e considerazione su giornali, tv e siti web. Emiliano manca profondamente di rispetto quando insinua che le testate pugliesi si farebbero condizionare dalla pubblicità di Mittal". Replica di Emiliano: "Non si sta parlando abbastanza del dramma dei tarantini sui media. Ho constatato che gli investimenti pubblicitari di Mittal sono ingenti. Lungi da me voler attaccare la libertà di stampa perché sono sempre stato al fianco dei giornalisti per difenderla".