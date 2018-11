Commercio: Lidl apre nuovo punto vendita 'green' a Gravina

Lidl apre un nuovo punto vendita a Gravina di Catania. E' il 45esimo in Sicilia del gruppo della grande distribuzione, che in nell'Isola opera da piu' di 10 anni e conta oltre 600 store su scala nazionale. La nuova struttura commerciale, le ricadute sul fronte occupazionale e le importanti opere di urbanizzazione realizzate da Lidl Italia nel comune di Gravina saranno presentate in conferenza stampa mercoledi' 28 novembre alle 10,30 nei locali dello store di via Etnea. All'incontro con i giornalisti partecipano il direttore Regionale Lidl Italia, Antonio Rapisarda che illustrera' l'attivita' di Lidl in Sicilia e le positive ricadute occupazionali, il Coordinatore Regionale Sviluppo Lidl Italia Riccardo Magarini, che esporra' i dettagli del progetto e delle opere pubbliche realizzate nella cittadina del Catanese e il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, che si soffermera' sul positivo rapporto pubblico-privato. Il punto vendita sara' aperto al pubblico giovedi' 29 novembre alle ore 8. Lidl Italia ha approntato un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro per l'anno 2018 che comprende lo sviluppo della rete vendita con l'apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati per l'anno in corso, mantenendo cosi' lo stesso trend di aperture e di nuove assunzioni del 2017.