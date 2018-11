Modica, anziano solo in casa colto da malore soccorso da pompieri e 118

Vigili del fuoco e personale del 118 hanno soccorso, nel tardo pomeriggio di sabato, un anziano colpito da malore, che vive da solo in via Ruffino, una traversa di via Vittorio Veneto, in pieno centro storico, a Modica. L’allarme è stato lanciato da un amico che lo aveva chiamato più volte al telefono senza ottenere risposta. Inutili anche i tentativi di alcuni vicini di casa che bussavano alla porta dell’abitazione. I vigili del fuoco sono entrati da un balcone e hanno trovato l’uomo riverso a terra. E’ stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale “Maggiore” di Modica dove i medici lo hanno tenuto sotto osservazione fino a quando le condizioni dell’anziano non si sono stabilizzate.