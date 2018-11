Modica, la Sicilia archeologia: presentato il libro di Sebastiano Tusa

Un viaggio nella storia multiforme della Sicilia: è quello che espone al lettore e allo studioso il libro di Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali, presentato giovedì sera alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel quadro degli incontri del giovedì promossi dalla Libreria La Talpa.

L’attività di Sebastiano Tusa, è stata illustrata da Giovanni Di Stefano, direttore del Polo museale ibleo per i siti culturali e i Parchi archeologici di Cava Ispica e Camarina. A portare i saluti dell’amministrazione comunale di Modica, l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, che ha evidenziato la grande competenza di Sebastiano Tusa, un sicuro e valido punto di riferimento per l’attività che la Monisteri svolge nel suo settore.

L’opera di Sebastiano Tusa comprende vari saggi, che centrano diversi argomenti: un inquadramento storico, archeologico e filosofico sul Mediterraneo antico; le forme di religiosità delle popolazioni primitive siciliane; microcosmi insulari straordinari come Pantelleria e le Eolie; e, infine, le antichissime radici identitarie del popolo siciliano.