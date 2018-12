Autonomie regionali, Salvini: ora passiamo ai fatti

"Nelle prossime settimane inizieremo il percorso, passiamo dalle parole ai fatti, come previsto dal contratto di Governo". Così il vicepremier Matteo Salvini a proposito dell'iter riguardante l'Autonomia regionale. "Luigi Di Maio ha confermato l'impegno di tutti a proposito dell'Autonomia delle Regioni, come previsto nel Contratto di Governo. Noi non abbiamo mai avuto dubbi: a differenza di altri che non hanno combinato niente, noi oggi passiamo dalle parole ai fatti. Nelle prossime settimane il provvedimento inizierà il percorso, in accordo per ora con i governatori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ma presto con tante altre Regioni che vorranno gestire meglio soldi e competenze", spiega Salvini.