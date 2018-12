Trotto a Siracusa, Zankos con Caravello al sulky vince la Tris nazionale

Pomeriggio dedicato ai Gentleman in sulky all'ippodromo del mediterraneo di Siracusa. Con 30 punti in classifica, Gaetano Caravello è il vincitore della giornata e alza il cielo il Trofeo offerto della Club Drivers Sicilia. Ed è proprio il giovane Gentleman ad aggiudicarsi, in sediolo a Zankos, la seconda Tris Nazionale, nonché Centrale del convegno di trotto. Dopo 3 secondi piazze consecutive riesce a centrare il bersaglio nel Premio Olimpico: passa in vantaggio su Zoe Rab e, ai 150 metri conclusivi, si invola sicuro Sul traguardo. Arginata al posto d’onore la femmina allenata Tony Porzio viene seguita sul podio da Zolà Egral, che chiude la terna della reclamare riservata a cavalli di 3 anni. Tra le sette prove di contorno, la dotazione più importante riguarda la prima e la quarta delle in programma. La condizionata che ha aperto il pomeriggio in sulky vede un arrivo avvincente. Vento del Nord accelera sul tratto conclusivo e appariglia Vincent Hurricane. La foto è molto stretta, ma decreta il successo di quest'ultimo guidato da Carmelo Galluzzo. Terza giunge Vienna Griff. Il premio Acquario, invece, trova confeme in Ungaretti Ors. Passato al comando, ai 200 metri dalla metà, in totale controllo si impone sul Nicolay e su Sherman Cab.