Modica, Consiglio comunale aperto sulla giornata della disabilità

I temi della disabilità presenti nel territorio sono stati affrontati nel corso del consiglio comunale di Modica in adunanza aperta di lunedì sera, alla presenza di associazioni, cooperative sociali, ordini professionali. Sono emersi alcuni spunti che sono diventate delle necessità impellenti per garantire una migliore qualità della vita a persone con disabilità: abbattimento delle barriere architettoniche, impiego in progetti sociali finanziati dalla Regione Sicilia e dalla UE, maggiore rispetto per la persona con disabilità e soprattutto la esigenza di un ascolto più costante da parte delle istituzioni cittadine che devono promuovere incontri e tavoli tecnici per affrontare con costanza e determinazione tutte le questioni che attengono al mondo della disabilità nel territorio comunale. Il Presidente del consiglio comunale, Carmela Minioto, ha introdotto il punto relativo alla discussione in occasione alla giornata internazionale della persona con disabilità “Durante noi e dopo di noi nella Convenzione O.N.U”. Per l’amministrazione, presente l’assessore ai Servizi Sociali, Rosario Viola.

Giovanni Provvidenza, presidente dell’ANFFAS, ha aperto la serie degli interventi, sottolineando la necessità di dare voce ai diversamente abili perché possano esprimere le loro emozioni e i propri sentimenti. E’ una voce che non è ancora completamente ascoltata. Le città non sono a dimensione di bambino, di adulto o di anziani. La disabilità entra in tutto il tessuto sociale senza eccezione: basta pensare alla dimensione di vita del disabile, nella sua quotidianità.