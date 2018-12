Immacolata sotto la pioggia, migliora domenica

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

VENERDI' 7: NORD - al mattino annuvolamenti diffusi bassi e stratiformi su pianura padano-veneta e Liguria; cielo sereno o velato altrove. Seguira' una generale intensificazione della copertura con cielo che diverra' molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni che da basso Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria si estenderanno in serata anche a gran parte del restante settentrione; i fenomeni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini a quote superiori agli 800-1000 metri. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. CENTRO E SARDEGNA - all'inizio cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma con nuvolosita' in graduale aumento dal pomeriggio a partire dalle regioni tirreniche con deboli piovaschi attesi su Toscana ed alto Lazio; dalla serata le precipitazioni saranno piu' diffuse, specie sul settore piu' settentrionale toscano, e tenderanno a coinvolgere anche Umbria, restante territorio laziale e localmente la parte piu' occidentale dell'isola. Formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia nelle valli al primo mattino e dopo il tramonto. SUD E SICILIA - inizialmente nubi compatte e diffuse interesseranno Molise, Puglia, Basilicata orientale e la Sicilia, con associati residui rovesci mattutini attesi sull'isola; prevalenza di cielo poco nuvoloso o velato sul restante meridione, ma con copertura in nuova e decisa intensificazione serale sulle regioni tirreniche, con deboli piovaschi da fine giornata lungo le coste campane.

TEMPERATURE: minime in calo su val padana, levante ligure, Sardegna e regioni centrali peninsulari; in lieve rialzo sul restante settentrione, Molise occidentale, Puglia garganica, aree interne campane e sulla Sicilia occidentale e meridionale; massime in diminuzione sulla pianura padana occidentale, coste sarde, rilievi calabresi e sulla Sicilia orientale; in tenue aumento sui rilievi alpini, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, basso Lazio, Abruzzo centrosettentrionale, nord Campania e Puglia salentina; stazionarie sul resto del Paese.VENTI: deboli variabili a nord e dai quadranti settentrionali al centro-sud con rinforzi sulle aree tirreniche meridionali e su quelle ioniche; dal tardo pomeriggio ventilazione in rotazione intorno ovest al centro-nord con intensita' forte da fine giornata su alpi occidentali, appennino tosco-emiliano, Sardegna settentrionale, e lungo le coste comprese tra Toscana ed alto Lazio. MARI: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, basso Tirreno, stretto di Sicilia e Jonio; da poco mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in decisa intensificazione serale fino ad agitato su mar Ligure e Tirreno settentrionale.

SABATO 8: nubi compatte sulle aree alpine con deboli nevicate; precipitazioni diffuse su Lombardia, triveneto, Emilia-Romagna e su gran parte del centro-sud peninsulare, in attenuazione dalla tarda mattinata al centro-nord con cielo che diverra' gradualmente sereno nelle ore pomeridiane; nella sera migliora anche al meridione con ampie aperture. Bel tempo sul restante nord-ovest.

DOMENICA 9: nuvolosita' compatta sulle aree alpine e sulle regioni centromeridionali tirreniche con deboli fenomeni, piu' diffusi sui rilievi alpini nordoccidentali, dove assumeranno carattere nevoso; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

LUNEDI' 10 E MARTEDI' 11: ancora tempo instabile sulle regioni centrali adriatiche ed al meridione con fenomeni piu' concentrati sulle aree costiere di Abruzzo, Molise e Puglia e su quelle tirreniche di Calabria e Sicilia settentrionale; attese deboli nevicate sull'appennino centromeridionale, piu' frequenti sui rilievi abruzzesi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese, a parte nubi compatte sulle zone alpine con neve sui rilievi confinali. Generale calo termico dal pomeriggio di lunedi'. (AGI) Red/Mom