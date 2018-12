Libro su Craxi a Palermo, Saverio Romano: fu grande statista

"Bettino Craxi è stato un grande statista". Cosi Saverio Romano, ex ministro e leader di Cantiere popolare, alla presentazione del libro 'Bettino Craxi-uno sguardo sul mondo-Appunti e scritti di politica estera', nella sede dell'Assemblea regionale siciliana, alla presenza di Stefania Craxi, del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e della parlamentare Gabriella Giammanco. Per Saverio Romano "Craxi aveva una visione, accompagnata da una politica di cui si fece interprete ed esecutore". "Bettino Craxi ha riscritto la storia del partito socialista in Italia e in Europa, ha sostenuto una politica estera lungimirante e avveduta, convinto assertore della centralità geopolitica dell' Italia e della sua vocazione mediterranea - aggiunge - atlantista convinto ma non succube degli Usa, pacifista ma non rinunciatario, statista realista e coraggioso. Un politico convinto che non potesse esistere la pace senza lo sviluppo e che occorresse, e qui la sua attualità, ridurre le disuguaglianze tra il Sud e il Nord del mondo. Questo libro ci parla delle sue intuizioni, della sua sensibilità politica, del suo grande amore per il nostro Paese".