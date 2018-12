Lo chef Giovanni Guarneri cucina per un gruppo di detenuti al carcere di Siracusa

Un pranzo che resterà memorabile quello che si è tenuto ieri nella Casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. A preparare da mangiare uno chef di altissimo livello come Giovanni Guarneri ed un cameriere d'eccezione a servire ai tavoli, il sindaco, Francesco Italia. E ' stata una grande festa per i detenuti di Cavadonna l'iniziativa "L'Altra Cucina per un pranzo d' Amore". Il menù è stato a base di pesce e non sono mancate le cozze. Servite a volontà. La manifestazione si svolta anche in altre 12 carceri italiane, ma in Sicilia soltanto a Siracusa e Palermo. Non è mancata la battuta finale di Guarneri che ha invitato l'amministrazione penitenziaria a migliorare la cucina. "Molti ragazzi finito questo percorso della vita, possono trovare un lavoro" .L'evento ha visto il coinvolgimento di un'associazione onlus.