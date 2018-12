Siracusa Calcio, Alì faccia "piazza pulita" dei finti Soloni del pallone

Siracusa in piena zona play out. Serve uno sforzo da parte della società con l'apertura del mercato di riparazione di gennaio per uscire dalle secche della bassa classifica. E' fiducioso il patron del Siracusa, Giovanni Alì, che oggi ha lanciato il messaggio di auguri alla squadra, allo staff ed ai tifosi. Alì una cosa dovrebbe capirla: allontanare i finti Soloni del pallone. Troppi avventurieri attorno a lui, ma deve pensare che ha scelto una piazza difficile per fare calcio, per nulla genuina rispetto a Troina. Abbia il coraggio di fare piazza pulita di certi personaggi che non hanno nulla a che fare con il mondo del pallone e che sono a caccia di qualche centinaio di euro. Si affidi a quanti il calcio lo conoscono e lo capiscano. Isolare Laneri in avvio di stagione è stato un errore clamoroso. E' tra i migliori ds di categoria che ci sono in Italia, ma deve essere messo in condizioni di potere operare. Lo faccia adesso per il suo bene, ma anche per il Siracusa, mai così in basso da quando è tornato in serie C. Ecco le parole di Alì: “Mi preme rivolgere i miei auguri ai tifosi del Siracusa che ho avuto modo di conoscere da qualche mese, apprezzandone fin dal primo istante la passione e l’attaccamento ai colori azzurri. Ne sono rimasto contagiato ed insieme riusciremo a raggiungere degli obiettivi importanti”. E’ il messaggio di auguri di Natale rivolto dal presidente del Siracusa, Giovanni Alì alla tifoseria azzurra. Il massimo esponente della società aretusea, questa mattina, ha incontrato la squadra, l’allenatore, i vertici della dirigenza e tutto lo staff del Siracusa per il tradizionale scambio di auguri. “Stiamo vivendo un momento di difficoltà ma ho piena fiducia in questo gruppo. Sono convinto – ha detto il presidente del Siracusa, Giovanni Alì - che riusciremo a cogliere una tranquilla salvezza. La società è vicina ai giocatori, mi auguro di raccogliere punti nelle prossime gare''. Per il vicepresidente Costanza Castello “è il momento di risollevarsi e sono certa che ci sono le capacità per farlo. Ho fiducia nel tecnico e nell’operato della squadra”. “Il momento è difficile, ma non bisogna mollare, crediamo nel progetto e sono convinto che ripagherete la fiducia del presidente Alì che non sta lesinando sforzi per migliorare la situazione" ha detto l’ad Nicola Santangelo rivolgendosi alla squadra ed allo staff tecnico. Il direttore sportivo del Siracusa, Antonello Laneri, è al lavoro con il presidente e gli altri componenti della società. “Lavoriamo instancabilmente – ha spiegato il ds Laneri - per migliorare le prestazioni della nostra squadra ma il nostro pensiero è rivolto ai tifosi che speriamo di vedere in tanti nella gara al De Simone contro il Monopoli”.

(Nella foto il presidente Giovanni Alì con la vice Costanza Castello)