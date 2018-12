Floridia, rifiuti in strada: polizia municipale a caccia dei trasgressori

Momenti di tensione a Floridia fra alcuni cittadini e la polizia municipale che ha "beccato" alcuni residenti di Muraglia di Miele che gettano i sacchi dell'immondizia per strada. I vigili urbani che già da tempo tengono sotto osservazione la zona, avrebbero pure rovistato tra l'immondizia nel tentativo di potere identificare i trasgressori. Si dice che sarebbe pera di alcuni commercianti che lascerebbero la spazzatura alla periferia di Floridia. " Situazioni del genere non sono accettabili - dice il consigliere Peppe Tata - occorre individuare e multare coloro che non si attengono alle regole del vivere civile. Non capiscano che i danni all'ambiente si ripercuotono sull'intera popolazione".