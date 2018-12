Il Comune di Mazara del Vallo stabilizza 171 lavoratori precari

"Siamo soddisfatti e orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Quella di oggi è una cerimonia importante, anche simbolica: quasi 200 precari storici del nostro Comune sono stati stabilizzati. Si tratta di personale che in questi anni ha retto gran parte del lavoro della pubblica amministrazione e che ha vissuto le tensioni legate alle incertezze del futuro". Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, presiedendo la cerimonia di stipula dei contratti a tempo indeterminato di 171 precari storici dell'Ente, che si è tenuta in un clima di entusiasmo nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani. Alla presenza del Segretario generale Antonella Marascia, del dirigente del 2 Settore comunale, Maria Stella Marino, 171 precari storici hanno firmato il tanto atteso contratto a tempo indeterminato dopo la conclusione delle procedure concorsuali riservate.