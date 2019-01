Pulmini per disabili incendiati a Partinico, gara di solidarietà

La Croce Rossa Italiana fornira' due mezzi per il trasporto disabili a Partinico, mentre un terzo sara' messo a disposizione dall'Atha, l'associazione che tutela i diritti dei diversamente abili. Lo annuncia il sindaco di Partinico Maurizio De Luca, dopo aver incontrato a Partinico il Presidente provinciale della Croce Rossa Fabio D'Agostino, a pochi giorni dall'attentato incendiario che ha preso di mira due pulmini per il trasporto disabili di proprieta' del Comune di Partinico. Se dovesse aumentare il fabbisogno nel corso dell'anno, sara' chiesto all'Ast, che ha subito manifestato piena disponibilita', di dare in prestito un altro mezzo. "Con il presidente della Croce Rossa di Palermo Fabio D'Agostino - spiega - abbiamo concordato i passaggi tecnici per strutturare il percorso che portera' all'attivazione del servizio di trasporto disabili a partire dal prossimo 7 gennaio. La straordinaria gara di solidarieta' di questi ultimi giorni, sta rafforzando sempre di piu' l'argine contro la violenza". Afferma l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Partinico Rosi Pennino: "Continueremo a tenere conto di questa disponibilita', in quanto, il fabbisogno di posti potra' aumentare nel corso dell'anno. Sono comunque fiduciosa, riusciremo a ricomprare i pulmini in breve tempo. Continuano ad arrivare donazioni e manifestazioni di solidarieta' trasversali da politica ed istituzioni. Le prime donazioni sono arrivare dal mondo del volontariato che ruota attorno ai disabili. Il gesto piu' bello e' stato quello di un ragazzo tetraplegico di Palermo che si muove spingendo la carrozzina con i comandi dal mento. Poche ore dopo l'apertura del conto corrente e' stato tra i primi ad inviare un bonifico, stessa cosa per il comitato Handicappati No Cretini e per tutte le associazioni che si occupano di disabilita' attorno al contesto palermitano e non". "Poche ore dopo l'attentato, il presidente nazionale della Cri, Francesco Rocca - sottolinea il presidente del Comitato provinciale Fabio D'Agostino - ha garantito al sindaco di Partinico il supporto della Croce Rossa Italiana, per superare questo momento difficile, in modo da permettere ai bambini di tornare a scuola dal 7 gennaio e di continuare a fare le terapie".