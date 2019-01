Evadono dai domiciliari, sei persone denunciate a Siracusa

Nella giornata di ieri sono stati intensificati i controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale come gli arresti domiciliari e la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Proprio nell’ambito di tali servizi, che si sono sviluppati per tutto il territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Siracusa, sono stati denunciati a piede libero D.G.M., 46 anni e V.A., di 21, entrambi siracusani disoccupati con precedenti di polizia, perché risultati assenti ai controlli agli arrestati domiciliari. Sono stati inoltre denunciati H.M., di 25, disoccupato di origini marocchine con precedenti di polizia, e M.G., di 43, disoccupato siracusano con precedenti di polizia, per inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di dimora ed infine denunciati S.C., di 28 e M.A., di 45, entrambi disoccupati siracusani con precedenti di polizia e sottoposti agli arresti domiciliari, poiché trovati in compagnia di persone diverse da coloro che coabitano con essi, in violazione delle disposizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Ulteriori ed analoghi controlli dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa saranno effettuati con la stessa intensità anche nei prossimi giorni.