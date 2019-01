Basilicata al gelo, neve sui sassi di Matera: imbiancati i vigneti nel Salento

E' al gelo, con temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio, la Basilicata che stamani presenta ai turisti la 'cartolina' dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve. Allerta gialla per neve e vento in Puglia. Stop alla circolazione dei veicoli pesanti in provincia di Isernia. E neve anche nel Salento dove sono imbiancati i vigneti del Negroamaro. Imbiancato anche il Vesuvio, dalla cima a quote basse. Forte vento in Valle d'Aosta, allerta per il gelo in Sardegna.