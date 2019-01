Giarre, fiaccolata per ricordare Sara vittima di femminicidio

Nonostante il freddo gelido, una fiaccolata si è tenuta questa sera ad Altarello, frazione di Giarre, per ricordare Sara Parisi, 58 anni, la donna vittima di femminicidio avvenuto sotto la sua abitazione lo scorso 28 dicembre.

La gente della frazione, che ben conosceva la donna, è scesa in strada per una fiaccolata silenziosa in memoria della vittima, madre di due ragazzi avuti dall'uxoricida e di un'altra figlia nata da una precedente relazione. Anche l'assassino è morto, colpito, in circostanze ancora da chiarire, da un proiettile esploso dalla sua stessa arma, una vecchia pistola calibro 9 detenuta illegalmente.