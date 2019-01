Lunedì una messa a Floridia per ricordare Thomas Tralongo

Lunedì 7 gennaio una messa verrà celebrata a Floridia per ricordare l'aiuto chef, Thomas Tralongo, morto quasi un mese fa a 25 anni in un tragico incidente stradale, mentre faceva rientro dal lavoro. La messa in suffragio è stata voluta dai familiari e dagli amici del ragazzo e verrà celebrata alle 18 in Chiesa Madre dal parroco don Antonino Lo Terzo. Sul fronte delle indagini, ancora non è stata chiarita l'esatta dinamica dell'incidente mortale. L'unica certezza è quella che Thomas impattò con il suo scooter contro un carrello trainato da un trattore che stava trasportando un carro di carnevale preparato da un gruppo di Solarino. Già alcune persone che quella notte si trovavano a Mangiapicca sono stati sentiti dal Pm, Andrea Palmieri che coordina le indagini.

(ha collaborato Leandro Messina)