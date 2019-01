Tennis, sfuma la finale per Cecchinato battuto a Doha da Berbych

Marco Cecchinato non è riuscito a raggiungere la sua terza finale nel circuito maggiore. Nella semifinale del "Qatar ExxonMobil Open" il 26enne palermitano, numero 20 Atp ha ceduto al ceco Tomas Berdych, attualmente numero 71 della classifica mondiale: 7-6(6) 6-3 il punteggio, in un'ora e mezzo di gioco, in favore dell'ex numero 4 del mondo, già finalista qui nel 2015 fermato da David Ferrer. In finale sfiderà Bautista che ha eliminato Djokovic.