Gennuso su Facebook: "Il tratto della Noto - Rosolini è una mulattiera"

"Non è accettabile transitare sull'autostrada Siracusa - Gela, nel tratto Noto - Rosolini, diventato una mulattiera. Il manto stradale è oramai deformato da anni e nei giunti che collegano i viadotti, il transito degli automobilisti è a rischio. Basta un po' di ghiaccio sull'asfalto, come si sta verificando in questi giorni, per volare nelle scarpate. Il Cas che gestisce l'autostrada aspetta forse che ci scappi il morto prima di intervenire?". Lo scrive sulla sua pagina di Facebook il il deputato "autonomista" all'Ars, Pippo Gennuso che si rivolge al governatore della Sicilia ed all'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone. "Non conosco l'agenda dell'assessore regionale - scrive Gennuso - ma la situazione di questo tratto di autostrada è diventata micidiale. Essendo il deputato di riferimento della zona, sono bersaglio delle proteste degli automobilisti che mi chiedono ogni giorno di fare intervenire la Regione. Non è la prima volta che segnalo questa situazione all'assessore regionale alle Infrastrutture. Adesso lo invito a fare un sopralluogo, a transitare su questa mulattiera affinchè adotti i provvedimenti del caso. Il buon governo è anche questo: stare dalla parte dei cittadini ed agire nell'interesse della collettività. Probabilmente per i troppi impegni, Falcone ha dimenticato che esiste da quasi mezzo secolo l'incompleta Siracusa - Gela".