Siracusa, la morte di Renzo Formosa: sospeso il vigile urbano

Ci sono risvolti sulla morte dello studente di 15 anni, Renzo Formosa, vittima di un incidente stradale. La Commissione disciplinare del Comune di Siracusa, ha notificato il provvedimento di sospensione all’ispettore di polizia municipale, dopo la messa in onda della trasmissione de Le Iene. La Commissione è stata convocata dal sindaco, Francesco Italia. La vicenda è legata ai rilievi dell’incidente in cui rimase vittima Renzo Formosa, travolto da un’utilitaria in via Bartolomeo Cannizzo il 21 aprile 2016 e della presenza sul posto, durante le fasi dell’intervento della Municipale, del padre, anch’egli vigile urbano, del conducente del mezzo che investì lo studente del nautico.