Anziano morto ad Augusta da 20 giorni: lo vegliavano i suoi cani

Era morto da oltre venti giorni un anziano di 84 anni di Augusta ma, oltre alla salma del pensionato i carabinieri hanno trovato in casa i suoi due cani, morti di stenti, che lo hanno vegliato fino alla fine dei suoi giorni. Un dramma della solitudine che ha colpito Carmelo Caio: da anni viveva da solo, dopo la scomparsa della moglie mentre i figli sono all'estero. Nessuno avrebbe fatto caso alla sua assenza, tranne i vicini di casa che nelle scorse ore hanno chiesto l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il cadavere del pensionato era in avanzato stato di decomposizione e dall'esame del medico legale il decesso sarebbe dovuto a cause naturali.