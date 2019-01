Omicidio Ferrara a Palermo, restano in cella la moglie ed i 2 figli

Restano in carcere la moglie e i figli di Pietro Ferrera, ucciso con 33 coltellate nella notte tra il 14 e il 15 dicembre a Palermo, in un appartamento di via Falsomiele, nella periferia del capoluogo siciliano. Salvatrice Spataro, di 45 anni, e i figli Mario e Vittorio, di 21 e 20 anni, assassinarono l'ex militare, che gestiva un pub nel popolare mercato di Ballaro', dopo anni di vessazioni subite dall'uomo. La decisione e' del tribunale del riesame, la cui motivazione non e' ancora nota. Respinta l'istanza dell'avvocato Maria Antonietta Falco. Secondo il Gip Walter Turturici sussisteva soprattutto il pericolo di inquinamento probatorio.