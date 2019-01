Incendio nella discarica di Bellolampo, a Palermo. Il rogo ha interessato un autocompattatore, distrutto dalle fiamme. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, in azione - spiegano dalla centrale operativa - in condizioni difficili, anche in fase di raggiungimento del il sito. Obiettivo principale evitare che il fuoco si propaghi ai rifiuti.