Romeno sorpreso ad abbandonare rifiuti a Vittoria, multato

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, una volante del Commissariato di Vittoria, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, transitando per via Pablo Picasso, notava un soggetto che era intento a scaricare dal bagagliaio della propria autovettura, due sacchi in plastica contenenti rifiuti domestici indifferenziati di vario genere abbandonandoli sul ciglio della strada comunale. Alla vista della pattuglia, l’uomo, incurante della presenza degli agenti, continuava imperterrito ad abbandonare i rifiuti in strada. Pertanto i poliziotti intervenivano immediatamente, invitando il quarantenne, cittadino rumeno, incensurato, a ripristinare i luoghi raccogliendo quanto abbandonato e contestavano infine la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’ordinanza comunale 6 del 18 settembre scorso del Comune di Vittoria che vieta l’abbandono dei rifiuti solidi domestici.