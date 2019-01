Cede controsoffitto stanza sindaco di Lentini: è accaduto di notte

Cede il controsoffitto nella stanza del sindaco di Lentini (Sr) Saverio Bosco. Fortunatamente il crollo è avvenuto di notte. Il cedimento sarebbe avvenuto per le infiltrazioni d'acqua che hanno appesantito la struttura in cartongesso realizzata un paio d'anni fa. "Il Comune crolla ma lo stiamo ricostruendo - ha commentato il sindaco sorridendo -. Fortunatamente non è successo nulla. Avevamo già in programma di traslocare per i lavori di ristrutturazione al Palazzo Comunale. Quanto accaduto ci porterà ad accelerare il trasloco".