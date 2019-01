Dedicazione della Cattedrale di Siracusa, in esposizione Santa Lucia

Si festeggia domani, mercoledì 9 gennaio, l’anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale a Siracusa. Per la ricorrenza la Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha stabilito ci sia una solenne esposizione del simulacro di Santa Lucia. Alle ore 7.30 sarà aperta la nicchia che custodisce il simulacro. Il programma dell'anniversario della dedicazione prevede alle ore 17.00 l'intervento di don Alessandro Genovese che guiderà una meditazione sul tema: "La Chiesa edificio dedicato a Dio, icona della Chiesa corpo crismato di Cristo". Alle ore 18.00 la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa. Al termine della funzione verrà richiusa la nicchia. La preghiera di colletta della liturgia della dedicazione della chiesa cattedrale, nella liturgia ambrosiana, così recita: “Con pietre vive ed elette tu edifichi, o Dio, alla tua gloria un tempio eterno; effondi la tua santità sulla nostra cattedrale e fa’ che quanti in essa invocheranno il tuo nome sperimentino il conforto della tua protezione”. La Cattedrale è segno di ciò che siamo chiamati ad essere noi: Tempio vivente di Dio, capace di far risplendere nel mondo la grazia del Signore e di accogliere tutti coloro che sono alla sua ricerca.